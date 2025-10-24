Un Centre de santé communautaire pour le Nord d’Haïti

Le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde) a inauguré récemment son Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN ce 17 octobre à Génipailler, Milot, département du Nord d’Haïti.

L’initiative est soutenue financièrement par l’Association médicale haïtienne à l’étranger (AMHE) USA-Canada, du Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne du Québec (RIIAOHQ) et des centaines d’autres donatrices et donateurs de plusieurs pays.

«Le Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN est un centre d’excellence dont la mission consiste à fournir des soins de santé répondant aux besoins prioritaires de la population de Génipailler et des environs», rappelle Dr Samuel Pierre, président co-fondateur de GRAHN-Monde.

«Avec ce centre, nous souhaitons positionner Génipailler au cœur d’une offre de soins de santé de haute qualité, grâce à l’excellence des soins primaires offerts et au professionnalisme des soignants.»

Premier Centre de santé régional

Ce sera le premier Centre de santé régional à s’adresser à une population mal desservie, grâce à une approche humaine et interactive visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être général.