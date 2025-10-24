Un Centre de santé communautaire pour le Nord d’Haïti

Dons du Canada et de plusieurs pays

Haïti: le Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN à Milot. Photo: GRAHN-Monde
Publié 24/10/2025 par Annik Chalifour

Le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-Monde) a inauguré récemment son Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN ce 17 octobre à Génipailler, Milot, département du Nord d’Haïti.

L’initiative est soutenue financièrement par l’Association médicale haïtienne à l’étranger (AMHE) USA-Canada, du Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne du Québec (RIIAOHQ) et des centaines d’autres donatrices et donateurs de plusieurs pays.

Dr Samuel Pierre.

«Le Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN est un centre d’excellence dont la mission consiste à fournir des soins de santé répondant aux besoins prioritaires de la population de Génipailler et des environs», rappelle Dr Samuel Pierre, président co-fondateur de GRAHN-Monde.

«Avec ce centre, nous souhaitons positionner Génipailler au cœur d’une offre de soins de santé de haute qualité, grâce à l’excellence des soins primaires offerts et au professionnalisme des soignants.»

Premier Centre de santé régional

Ce sera le premier Centre de santé régional à s’adresser à une population mal desservie, grâce à une approche humaine et interactive visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être général.

«La formation d’un cadre local et l’éducation de la population à prendre soin de sa santé seront au cœur d’une stratégie d’intervention judicieuse», précise Samuel Pierre.

La cour intérieure du Centre de santé. Photo: GRAHN-Monde

Services de santé accessibles à un coût abordable

Les services proposés comprendront les soins primaires, la santé mentale, les maladies infectieuses, la prise en charge complète de la drépanocytose (maladie génétique héréditaire qui touche l’hémoglobine), les soins oculaires, les maladies cardiovasculaires et les soins mère-enfant, avec une attention particulière portée à la prévention.

«Ce projet innovant sera utile à la localité et au pays, car il permettra de fournir des services de santé de grande valeur, jusqu’alors indisponibles dans la région, à un coût raisonnable», conclut Dr Pierre.

