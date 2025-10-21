10 personnalités de la communauté créole récompensées

Le Gala Ubuntu 2025, organisé par la Coalition Créole Ontario en partenariat avec le Centre de Formation et de Services Communautaires (CHFESDI) et Lox Media, coïncidant avec le Mois Créole (octobre), a souligné les contributions de 10 membres de la communauté créole de Toronto, ce samedi 18 octobre, à St. Elizabeth of Hungary R.C. Church.

«La communauté créole, née d’un mélange riche de cultures, de langues et d’histoires, est un symbole de résilience et de créativité», rappelle le PDG de la Coalition Créole Ontario, Dave Champagne.

«Nous portons l’héritage des luttes de nos ancêtres… ainsi que leurs rêves, leur espoir et oui, leurs recettes de vie — parce qu’une communauté qui survit aux plats épicés peut tout affronter.»

Citons que le mot Ubuntu signifie «je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous », provenant d’un ancien mot bantou issu d’une famille de langues africaines.

10 récipiendaires du Prix Ubuntu

Cette année, le Gala Ubuntu a récompensé une dizaine de personnalités du Grand Toronto, issues de la diversité créole et africaine incluant: