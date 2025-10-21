10 personnalités de la communauté créole récompensées

Gala Ubuntu, créole
Le Gala Ubuntu 2025 a recompensé 10 personnalités de la communauté créole.
Publié 21/10/2025 par Annik Chalifour

Le Gala Ubuntu 2025, organisé par la Coalition Créole Ontario en partenariat avec le Centre de Formation et de Services Communautaires (CHFESDI) et Lox Media, coïncidant avec le Mois Créole (octobre), a souligné les contributions de 10 membres de la communauté créole de Toronto, ce samedi 18 octobre, à St. Elizabeth of Hungary R.C. Church.

«La communauté créole, née d’un mélange riche de cultures, de langues et d’histoires, est un symbole de résilience et de créativité», rappelle le PDG de la Coalition Créole Ontario, Dave Champagne.

créole
Dave Champagne.

«Nous portons l’héritage des luttes de nos ancêtres… ainsi que leurs rêves, leur espoir et oui, leurs recettes de vie — parce qu’une communauté qui survit aux plats épicés peut tout affronter.»

Citons que le mot Ubuntu signifie «je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous », provenant d’un ancien mot bantou issu d’une famille de langues africaines.

10 récipiendaires du Prix Ubuntu

Cette année, le Gala Ubuntu a récompensé une dizaine de personnalités du Grand Toronto, issues de la diversité créole et africaine incluant:

Sabine Soumare
Sabine Soumare

Sabine Soumaré, DG du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), Diversity Institute, Metropolitain University of Toronto, membre du C.A de l’Université de l’Ontario français, PDG de dBrief Consulting.

créole, Gala Ubuntu
Le drapeau haïtien.

L’organisation Haitians of Toronto visant l’unification et l’élévation des Haïtiens qui résident à Toronto en matière d’éducation, de santé, finances et plus encore.

Gala Ubuntu, créole
Stanley Lilavois.

Stanley Lilavois, PDG de Unleashed Legacies. directeur des relations publiques à Green Schools Green Future.

créole, Gala Ubuntu
Kofi Sankofa.

Kofi Sankofa, organisateur d’événements culturels, poète et animateur radio, activiste communautaire et auteur. Son documentaire Sankofa: L’Impression Noire (2010) aborde l’histoire du racisme anti-noir dans tous les domaines de la société.

Paula Letang.

Paula Letang, artiste musicale reconnue pour son programme Expérience créole et son festival annuel funk et soul à Toronto.

Gala Ubuntu, créole
Francesca Mérentié.

Francesca Mérentié, journaliste à Radio-Canada, passionnée par les sujets de société et l’engagement communautaire, assure la couverture journalistique de Radio-Canada auprès des communautés culturelles dans la grande région de Toronto. Directrice artistique et comédienne à la Compagnie Théâtre Créole, animatrice, intervenante socioculturelle.

Florence Ngenzebuhoro
Florence Ngenzebuhoro.

Florence Ngenzebuhoro, PDG de FN Strategies, membre du C.A de l’Hôpital Montfort, récipiendaire de la médaille de l’Ordre de l’Ontario et du Prix Boréal Inclusion de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, ex-PDG du Centre francophone du Grand Toronto

Brandon Pratt, le pasteur David Louis, Krishna William ont également reçu le prix Ubuntu pour leur contribution à l’épanouissement de la communauté créole.

La Coalition créole Ontario a pour mission de promouvoir la culture créole et l’intégration sociale des Créoles d’ici, y compris les Haïtiens.

