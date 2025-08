La communauté haïtienne de plus en plus active à Toronto

Parmi ses organismes, on retrouve Pierspective entraide humanitaire (PEH) qui est axé sur l’éducation des enfants défavorisés et sur l’aide aux personnes âgées, Kay créole d’entraide et de services professionnels, qui est tourné vers le développement social et économique en Haïti. Ou encore La Fondation Sylvenie Lindor, dirigée par Amikley Fontaine; et qui est axée sur l’inclusion sociale et l’intégration économique des jeunes Noirs.

De plus en plus visible

Il est vrai que, selon les données 2021 de Statistique Canada, parmi les communautés caribéennes présentes dans la région du Grand Toronto, la population d’origine haïtienne comptait quelque 4330 personnes dans le Grand Toronto.

Toutefois, la communauté n’en demeure pas moins visible, comme l’observe Jean-Jacques Rousseau, enseignant à l’école d’affaire de l’Université de York. «Il y a de plus en plus d’Haïtiens qui s’installent à Toronto. Quand j’y suis venu il y a 20 ans, la communauté haïtienne n’y était pas visible, alors qu’aujourd’hui, elle l’est beaucoup plus.»

«À Toronto, la communauté s’implique de plus en plus tout en prenant de l’ampleur, y compris au sein de la communauté franco-ontarienne.»

Profil hétérogène

Quant à son profil type, ne cherchez pas, il n’y en a pas. Et pour cause, à en croire Amikley Fontaine, la communauté haïtienne de Toronto est hétéroclite.