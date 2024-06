Campagne pour un buste de Suzanne Simon Baptiste Louverture en France

Soulignons que le buste de Toussaint Louverture a récemment été remis au maire d’Agen symbolisant les liens historiques entre Agen et Haïti.

La réalisation de ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la municipalité d’Agen ayant accordé 6 000 euros à Sylvie Laurent Pourcel ainsi qu’aux deux artistes créateurs du buste.

Financement pour le buste de Suzanne Louverture

«Nous sommes à la recherche de financeurs, mécènes et particuliers intéressés à appuyer notre projet dont les frais de réalisation s’élèvent à 100 000 US», précise Gabriel Osson.

«Il s’agit de couvrir les coûts liés à la création de l’oeuvre, du façonnement du modèle en argile jusqu’à son coulage en bronze ainsi qu’à la rémunération des deux artistes. Un labeur d’une durée d’environ six mois. Nous souhaitons pouvoir procéder à l’installation du buste à Agen en 2025.»

«Nous faisons particulièrement appel aux financiers, mécènes et aux ressortissants haïtiens d’ici et d’ailleurs engagés envers la cause de la mémoire de l’esclavage; la reconnaissance des héroïnes haïtiennes dans la quête de l’indépendance d’Haïti», réitère l’écrivain.