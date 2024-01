Florence Ngenzebuhoro et Bernard Leduc parmi les lauréats de l’Ordre de l’Ontario

C’est la nouvelle lieutenante-gouverneure Edith Dumont qui a annoncé, ce 1er janvier, 25 nouvelles nominations à l’Ordre de l’Ontario, dont Florence Ngenzebuhoro, la PDG du Centre francophone du Grand Toronto, et Bernard Leduc, l’ex-PDG de l’Hôpital Montfort à Ottawa.

L’Ordre de l’Ontario est la plus haute distinction honorifique de la province. Ses membres sont issus de tous les milieux et représentent divers secteurs de la société, notamment la fonction publique, le monde des affaires, le journalisme et les soins de santé.

Ces personnes «ont fait preuve des plus hauts niveaux de mérite, d’excellence et de dévouement dans leurs disciplines respectives et ont apporté une contribution significative pour le pays et le monde entier», a déclaré Edith Dumont.

Voici les lauréats 2023: Jay Aspin, John M. Beck, Jo-Anne Clarke, David Collenette, Claire Crooks, Julie Di Lorenzo, John English, Lee Errett, Gervan Fearon, Patrick Foran, Blake C. Goldring, Herbert Ho Ping Kong, Blake Hutcheson, Michael Latner, Bernard Leduc, Joy MacDermid, Dwayne Morgan, Florence Ngenzebuhoro, Hazelle Palmer, Fred Possmayer, Peter Simon, Gary Slaight, George Trusler, Raquel Urtasun, Bhavana Varma.