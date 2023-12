Violence dans les relations intimes: soutien juridique tous azimuts au Centre francophone

La violence dans les relations intimes

Viviane Kone indique que «le problème de la violence dans les relations intimes demeure alarmant». Selon des statistiques de 2022, le taux de violence est trois fois plus élevé chez les femmes et filles que les hommes et garçons.

Les statistiques informent également que 117 093 personnes ont été victimes de violence entre partenaires intimes de 12 ans et plus. «Il doit y avoir beaucoup plus de victimes car la majorité ne le rapporte pas toujours à la police.»

Viviane Kone rappelle donc les différents recours qui existent en justice contre ces violences comme le temps parental, la pension alimentaire, le partage ou l’égalisation des biens par exemple.

L’ordonnance de ne pas faire, comme de communiquer, menacer, vivre dans la maison conjuguale, est également un des recours de protection à mettre en place en justice.

La dépendance du parrainage

La violence entre partenaires intimes inclut également la menace par rapport au droit de l’immigration. «La question de parrainage engendre un statut très dépendant à son conjoint», affirme Damien Massi. Le gouvernement doit juger le mariage sérieux avant et même une fois la demande acceptée.