Formation en IA pour les médias haïtiens

Le Bureau des Affaires publiques de l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince offre un programme de formation virtuelle dédié à l’ensemble des médias haïtiens visant à les appuyer dans leur travail journalistique en Haïti.

«Nos formations, animées par des experts internationaux, portent sur les compétences requises en journalisme, dont la maîtrise des outils numériques d’avant-garde, notamment l’utilisation de l’IA», cite Joël Lorquet, spécialiste principal de l’information.

Chloé Sondervorst, réalisatrice à ICI Première, la radio francophone de CBC/Radio-Canada à Montréal et chargée de cours en journalisme à l’ère de l’intelligence à l’Université du Québec à Montréal (UQUAM), était la conférencière invitée ce 21 janvier dans le cadre d’une formation en IA proposée en deux séances.

Utilisation responsable de l’IA

«L’IA évolue rapidement. C’est un défi pour les médias, mais aussi une opportunité. L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de mieux comprendre la technologie, avec son potentiel et ses limites, afin de pouvoir orienter son utilisation», précise Chloé Sondervorst.

«Les bases éthiques et déontologiques du journalisme sont des repères fondamentaux quand il est question d’utilisation responsable de l’IA. La technologie doit être mise au service du mandat d’intérêt public des médias, dans une démarche qui allie l’exploration de nouvelles avenues et la vigilance face aux risques.»