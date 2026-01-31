Formation en IA pour les médias haïtiens

Publié 31/01/2026 par Annik Chalifour

Le Bureau des Affaires publiques de l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince offre un programme de formation virtuelle dédié à l’ensemble des médias haïtiens visant à les appuyer dans leur travail journalistique en Haïti.

«Nos formations, animées par des experts internationaux, portent sur les compétences requises en journalisme, dont la maîtrise des outils numériques d’avant-garde, notamment l’utilisation de l’IA», cite Joël Lorquet, spécialiste principal de l’information.

Joël Lorquet.

Chloé Sondervorst, réalisatrice à ICI Première, la radio francophone de CBC/Radio-Canada à Montréal et chargée de cours en journalisme à l’ère de l’intelligence à l’Université du Québec à Montréal (UQUAM), était la conférencière invitée ce 21 janvier dans le cadre d’une formation en IA proposée en deux séances.

Utilisation responsable de l’IA

«L’IA évolue rapidement. C’est un défi pour les médias, mais aussi une opportunité. L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de mieux comprendre la technologie, avec son potentiel et ses limites, afin de pouvoir orienter son utilisation», précise Chloé Sondervorst.

«Les bases éthiques et déontologiques du journalisme sont des repères fondamentaux quand il est question d’utilisation responsable de l’IA. La technologie doit être mise au service du mandat d’intérêt public des médias, dans une démarche qui allie l’exploration de nouvelles avenues et la vigilance face aux risques.»

Les défis aux modèles de langage

La formation a débuté par un historique de l’IA pour mieux saisir ses évolutions récentes, avant d’aborder la question cruciale de l’interaction humain-machine.

Chloé Sondervorst a mis l’accent sur les défis inhérents aux modèles de langage, tels que les biais, la confidentialité des données et les «hallucinations», rappelant l’importance de l’expertise humaine.

Des techniques concrètes pour assister la rédaction et la synthèse de texte ont également été partagées, en présentant au passage l’art de la rédaction de requêtes pour obtenir les résultats souhaités.

Les journalistes membres de l’AMELNOH. Photo: AMELNOH.

Saisir les réalités propres aux médias haïtiens

L’approche de cette formation s’est voulue avant tout collaborative, ouvrant un espace de dialogue pour saisir les réalités propres aux médias haïtiens.

«La qualité des questions des participants m’a frappée. On sentait une réelle volonté de comprendre la technologie en profondeur. Ce type d’échange est précieux: il permet d’ancrer les réflexions dans le contexte des journalistes, en lien avec leur public», souligne Mme Sondervorst.

La discussion a permis d’explorer comment ces outils pourraient soutenir le travail essentiel des journalistes haïtiens et répondre aux besoins concrets de leurs médias, afin que chacun puisse définir sa propre voie vers l’innovation.

Des journalistes membres de l’UJNH. Photo: Donald Métellus, Radio Tropikal.

«Ma participation à cette formation indispensable m’a permis d’apprendre sur l’utilisation efficace de l’IA comme outil d’avant-garde incontournable contribuant à raffiner le travail du journaliste», déclare Mario JN Junior Valmé, journaliste-entrepreneur, propriétaire de Lakay Média et coordonnateur de l’Association des Médias en Ligne du Nord-Ouest d’Haïti (AMELNOH).

«Incluant la familiarisation aux forces et faiblesses de l’IA dont les données sont exclusivement disponibles sur le Web, sans accès direct aux connaissances transmises de bouche à oreille sur le terrain», estime-t-il.

Mario JN Junior Valmé.

Développer un projet médiatique assisté par l’IA

La partie 2 de la présentation animée par Chloé Sondervorst aura lieu ce mercredi 4 février.

Cette séance explorera l’utilisation de l’IA pour la recherche d’informations et l’analyse de données, ainsi que l’IA multimodale, qui permet de générer et traiter de l’audio, des images et de la vidéo.

L’objectif sera d’outiller les participants pour développer leurs propres projets médiatiques assistés par l’IA et de réfléchir à l’avenir de la profession face à ces changements rapides.

Les journalistes haïtiens/haïtiennes intéressés à y participer sont priés de contacter Joël Lorquet: [email protected] ou (509) 3793 0399.

Maintenir un engagement actif

Cette première session 2026, marquant la 13e édition de ce programme de formation virtuelle, a réuni une quarantaine de journalistes haïtiens/haïtiennes issus de diverses régions du pays.

Les participants ont exprimé leur grande satisfaction à l’égard de cette session qu’ils ont jugée particulièrement utile pour leur pratique professionnelle, notamment grâce aux éclairages apportés par Mme Sondervorst sur le rôle croissant de l’IA dans le journalisme contemporain, témoigne Joël Lorquet.

Cette initiative de l’ambassade des États-Unis constitue un moyen de maintenir un engagement actif malgré les défis actuels auxquels Haïti est confrontée, entravant le fonctionnement normal des institutions et des médias.

Elle permet de poursuivre les échanges entre journalistes à travers Haïti et d’entretenir des relations professionnelles avec divers médias francophones de partout dans le monde.

Guillaume Lorin, CHOQ FM
Guillaume Lorin.

Rappelons que deux journalistes torontois ont précédemment animé les séances de formation portant sur le journalisme radio en situation minoritaire (Guillaume Lorin, DG de la coopérative radiophonique francophone CHOQ-FM 105,1), et les techniques de l’écriture de presse numérique (Annik Chalifour, chroniqueuse à l-express.ca).

  • Annik Chalifour

    Chroniqueuse et journaliste à l-express.ca depuis 2008. Publications sur Haïti depuis 2012. 20 ans d’expérience dans l’humanitaire à l’international. Formation de juriste. Trilingue.

