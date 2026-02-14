Gabriel Osson et Soufiane Chakouche: deux artistes, un souffle

Le mardi 10 février s’est tenue à l’Hôtel Victoria, au centre-ville de Toronto, une collaboration inédite entre le vernissage de l’artiste peintre Gabriel Osson et le lancement du nouveau roman de Soufiane Chakkouche Rocking Chair.

Gabriel Osson

Écrivain, poète et peintre, Gabriel Osson est un artiste aux multiples facettes.

Son dernier livre sur Suzanne Louverture, compagne de Toussaint Louverture, héros de l’indépendance d’Haïti, redonne une place et un nom à cette femme oubliée de l’histoire en dépit de son rôle central.

L’artiste est également engagé aux côtés de la jeunesse afro-descendante ontarienne avec l’association Point Ancrage Jeunesse.

Il y joue le rôle de mentor auprès de jeunes talents, comme Siaho Marie Gbe, artiste peintre gagnante du concours des Journées artistiques de la jeunesse afro-descendante et présente à l’exposition, ou encore Dio Ngom, la photographe torontoise en charge des prises de vue des œuvres.