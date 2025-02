PAJ valorise les talents de la la jeunesse afro-descendante

«En participant à ce concours, je n’avais même pas l’intention de gagner. Pourtant, me voilà lauréate du premier prix, avec une récompense de 800 $ qui me permettra de financer mes projets artistiques», explique Siaho Marie Virginie Gbe, jeune artiste peintre et lauréate du concours artistique des Journées artistiques de la jeunesse afro-descendante (JAJA), organisé par Point Ancrage Jeunesse (PAJ).

L’activité se tenait le 22 février au campus de l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

La danse s’est véritablement illustrée lors de ce concours. Le deuxième prix, d’une valeur de 500 $, a ainsi été décerné à Fusion 22, une troupe issue de l’école secondaire catholique Père-Philippe Lamarche.

En outre, le troisième prix, assorti d’une récompense de 300 $, a été attribué à la troupe du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, composée de huit danseuses provenant des communautés haïtienne, rwandaise, burundaise, ghanéenne et congolaise.

Trop peu d’événements pour les jeunes artistes

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, le rappeur francophone Samuel Robens Pierre Jacques a souligné l’insuffisance d’événements et d’initiatives en faveur des artistes francophones dans la métropole, alors même qu’un large public, désireux d’investir et d’assister à des concerts, attend de pouvoir écouter de la musique en français.