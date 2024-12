Point Ancrage Jeunesse veut former des leaders

S’appuyant sur un processus de réflexion collaborative, PAJ a mobilisé plusieurs acteurs clés, notamment le conseil d’administration, les partenaires communautaires, les jeunes et l’équipe interne. Cette démarche a conduit à la redéfinition de la vision, de la mission et des valeurs de l’organisme, tout en établissant des orientations stratégiques quinquennales pour la période 2024-2029.

Ces orientations s’articulent autour de six priorités: intervenir rapidement face aux défis; développer le leadership des jeunes; simplifier l’interaction avec les systèmes institutionnels; renforcer les collaborations stratégiques; améliorer la communication et accroître les capacités organisationnelles et financières.

«Avec une ambition renouvelée, PAJ entend élargir ses initiatives à d’autres régions de l’Ontario pour toucher davantage de jeunes francophones et francophiles», souligne Edwige Ngom.

Un engagement renouvelé malgré les défis

Le programme pilote Découvrir et renforcer son identité personnelle a offert aux élèves un espace pour développer leur estime de soi, améliorer leurs relations interpersonnelles et cultiver leur fierté culturelle, tout en incluant familles et équipes pédagogiques dans cette démarche.

Le projet Afro Défi, soutenu par la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), a également offert une plateforme d’échanges enrichissants à travers un forum dédié au racisme systémique et aux droits du travail, animé par des experts et alimenté par des discussions constructives.