Collège Boréal : soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

«Le PAJ est un organisme dédié aux jeunes afrodescendants francophones et francophiles. Il est essentiel pour nous de les accompagner tant sur le plan personnel que professionnel», affirme Edwige Buquet-Ngom.

«Ce qui rend cet événement unique, c’est la continuité des services offerts: il ne s’agit pas d’un seul organisme, mais de plusieurs partenaires, ce qui simplifie et enrichit le processus d’intégration des nouveaux arrivants.»

Un coup de pouce vers l’emploi

«Pour nos étudiants, et en plus de découvrir les différents services et programmes en français, c’est une occasion pour eux de faire du réseautage et pour trouver des stages et même de futurs emplois», souligne Gilles Marchildon.

Pour de nombreux étudiants, cette foire représente un tremplin vers des opportunités concrètes de stage ou d’emploi. En discutant directement avec les représentants des organismes communautaires, ils peuvent mieux comprendre les attentes du marché et démontrer leurs compétences dans un environnement convivial. Pour les employeurs, c’est aussi l’occasion de repérer de futurs collaborateurs motivés.

«La Foire des services est tombée à point, à quelques mois de ma graduation. Elle m’a offert l’occasion idéale pour rencontrer des organismes francophones, déposer des candidatures spontanées et me présenter directement aux employeurs», confie Nada Ait Labsir, étudiante au Collège Boréal.