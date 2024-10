Remise des diplômes d’automne au Collège Boréal

150 finissants de Toronto, Hamilton, London et Windsor du Collège Boréal ont reçu leurs diplômes ce 24 octobre, au campus du quartier de la Distillerie. Parents et amis s’y sont rassemblés pour les applaudir, sous le regard de leurs professeurs et des cadres de l’institution.

Les étudiants pouvant s’inscrire à des programmes du Collège commençant en septembre ou en janvier, il y a donc deux cérémonies de remises de diplômes chaque année: à la fin mai et à la fin octobre.

«Les remises de diplômes sont toujours de grands moments de joie, autant pour la population étudiante qui s’apprête à débuter une nouvelle étape de sa vie, que pour l’équipe dévouée du Collège Boréal», commente Gilles Marchildon, directeur du campus de Toronto.

«Nous œuvrons tous les jours afin d’encourager la réussite étudiante et c’est lors de ces remises que notre travail prend tout son sens. Nous sommes fiers de nos nouveaux diplômés qui, à force de persévérance, ont réalisé ce merveilleux accomplissement qui lance leur carrière prometteuse.»

À travers la province, six cérémonies sont prévues jusqu’au 29 octobre, en plus d’une cérémonie en ligne, pour une cohorte automnale de près de 900 diplômés.