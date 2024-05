Le Collège Boréal célèbre les diplômés de sa plus grande cohorte depuis la pandémie

«C’est la première fois que je reçois une telle reconnaissance. Je suis également humble, car je sais que ce n’est pas moi qui suis honoré aujourd’hui, mais plutôt les actions et les organismes qui travaillent pour l’appui de francophonie minoritaire en Ontario et partout au Canada.»

Médaille académique du Gouverneur général

La Médaille académique du Gouverneur général a été décernée à Amélie Gosselin, diplômée du programme de techniques de travail social, Boréal en ligne, pour avoir obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants à temps plein dans un programme d’au moins deux ans menant à un diplôme.

Amélie Gosselin nous exprime sa fierté d’avoir remporté ce prix prestigieux, fruit d’un long travail acharné et de nombreux sacrifices.

«Maman de triplés, je suis retournée aux études à l’âge de 41 ans pour réaliser mon rêve de me former en travail social. J’ai reçu énormément de soutien de mes trois enfants, de ma mère et surtout du Collège Boréal et de ses équipes, qui ont toujours été là pour moi.»

Devenir employé ou entrepreneur

Gilles Marchildon, le directeur du campus du Collège Boréal à Toronto, souligne à l-express.ca que les formations du Collège, notamment en administration des affaires ou en entrepreneuriat social, donnent d’excellentes bases pour obtenir un emploi et/ou se lancer en affaires.