Le prof du Collège Boréal Marc Hébert, Prix ministériel d’excellence

Un spécialiste de la forêt, Marc Hébert, professeur à l’École de l’environnement et des richesses naturelles du Collège Boréal, à Sudbury, a été honoré à la cérémonie annuelle des Prix ministériels d’excellence des Collèges et Universités de l’Ontario.

Il a reçu ce 16 mai l’une de ses prestigieuses distinctions dans la catégorie «Héros du quotidien». Quinze personnes ont été reconnues parmi 480 candidatures déposées par les établissements collégiaux et universitaires de la province.

Le président du Collège, Daniel Giroux, admire «l’engagement dont fait preuve avec humilité le professeur Hébert dans les diverses initiatives environnementales et communautaires auprès desquelles il s’investit». Ce prof représente «une véritable source d’inspiration pour la jeunesse d’aujourd’hui et les professionnels de demain».

Travail avec les Autochtones

Parmi les réalisations du professeur Hébert pour l’année 2022-2023 figure son importante contribution au Groupe consultatif sur le reverdissement du Conseil municipal de la Ville du Grand Sudbury. Marc Hébert y a, entre autres, identifié des améliorations à apporter au processus de production d’arbres de la région.

Le travail du professeur Hébert l’a également amené à développer des liens avec les communautés autochtones du Nord de l’Ontario, par exemple dans le cadre de la création d’un jardin médicinal autochtone visant à répondre aux besoins de ces communautés en matière de plantes traditionnelles.

Pour le doyen de l’École de l’environnement et des richesses naturelles du Collège Boréal, Daniel Leduc, «Marc Hébert insuffle jour après jour une approche novatrice et inclusive à chaque étudiant qu’il côtoie (…) grâce notamment à son approche pragmatique des enjeux touchant le reboisement, sa connaissance des réalités du secteur forestier, et son implication auprès des communautés autochtones».