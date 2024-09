La rentrée au Collège Boréal à Toronto: bouffe, culture, sport et activités pour les étudiants

Le campus a aussi reconduit son partenariat avec le YMCA du quartier pour qu’il serve de centre de sport et d’entraînement à ses étudiants. Le Collège paye le membership des étudiants, qui reçoivent «un accès illimité aux installations sportives telles que les salles de musculation et la piscine», précise Gilles Marchildon.

Balado sur l’inclusion

Enfin, le Centre de leadership et d’innovation pédagogique du Collège Boréal (une quinzaine de spécialistes en pédagogie) a lancé récemment le balado Mon choix, c’est l’inclusion: «une tribune destinée au corps professoral et autres membres du personnel de Boréal qui vivent au quotidien les multiples nuances d’une population étudiante internationale diversifiée».

Des spécialistes et des étudiants y partagent leurs connaissances, leurs préoccupations et leurs conseils dans le but d’améliorer l’expérience en salle de classe et sur le campus.

Conçue en collaboration avec l’Université de Moncton et présentée par Didier Eglo, de l’École de la fonction publique du Canada, «cette série plonge au cœur des défis qui émergent lorsque des étudiants du monde entier convergent vers les campus des établissements francophones canadiens».

Cinq épisodes sont déjà disponibles.