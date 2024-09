Le centre-ville, une mine d’art à ciel ouvert

Celle au centre-ville fait le tour d’un pilier du côté Ouest, près de l’entrée sur le Blue Jay Way. C’est l’occasion pour le Centre Rogers de reconnaître l’apport et la contribution des peuples autochtones à la préservation de Toronto.

Le monument en l’honneur des ouvriers chinois

De l’autre côté du Blue Jay Way, se trouve une structure monumentale. Cette sculpture réalisée en 1989 par Eldon Garnet a été commandée par un groupe de citoyens canadiens d’origine chinoise qui se sont associés pour créer la Foundation to Commemorate the Chinese Railroad Workers in Canada (FCCRWC).

Sur l’immense échafaudage grandeur nature, on peut voir deux ouvriers en bronze utiliser un système de poulie pour déplacer des poutres de bois. Deux énormes rochers aux pieds de la structure proviennent des Rocheuses.

La FCCRWC tenait à préserver la mémoire des 17 000 ouvriers chinois qui, de 1881 à 1885, avaient travaillé dans des conditions particulièrement difficiles, à la construction de la voie du chemin de fer entre l’Alberta et la Colombie-Britannique nouvellement entrée dans la Confédération.

La FCCRWC voulait également informer le public des tensions qui existaient avec les autres ouvriers qui étaient payés plus de deux fois plus. Ainsi, on leur donnait souvent les travaux les plus dangereux et plus de 700 d’entre eux étaient morts sur les chantiers, tandis qu’environ 4000 travailleurs chinois étaient décédés pendant les quatre ans de construction.