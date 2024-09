Le Bentway ou les piliers d’une communauté 

Des fêtes de quartier et autres rencontres ludiques de la communauté s’organisent. Des ateliers sont offerts sous l’autoroute ou à l’intérieur du Bentway Studio (55 Fort York Boulevard).

Deux événements à surveiller prochainement: Dominoes (22 septembre, dès 13h), pour lequel plus de 8 000 dominos géants seront assemblés sur un parcours de 2,5 km, et la chaîne activée à 16h30; et Nuit Blanche (5 octobre dès 19h jusqu’au 6 octobre à 7h).

Un bon plan

«Les rues, les trottoirs et les espaces publics de la ville ne sont pas seulement des liens entre les destinations, mais aussi des lieux à apprécier en tant que tels.» Cet extrait est tiré du rapport complet du Under Gardiner Public Realm Plan, publié par The Bentway en 2022.

Il est divisé en cinq sections, chacune avec sa propre identité, couvrant les espaces sous l’autoroute entre Dufferin et la rue Yonge: Exhibition West Anchor, Bentway-Fort York, Under Gardiner Islands, Toronto Terrace et Glass Gardiner. Le projet planifie en un deuxième temps le développement de trois autres sections allant jusqu’à la rivière Don.

La Ville de Toronto approuvait le développement urbain proposé dans ce rapport en avril 2024 et les travaux sont déjà amorcés.