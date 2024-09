Francophonie en Fête: 30 concerts gratuits dans le Bentway

Le festival musical torontois Francophonie en Fête est de retour pour sa 19e édition, les 13, 14 et 15 septembre, dans le Bentway, cet espace culturel situé sous l’autoroute Gardiner juste à l’Ouest du Fort York.

C’est le premier des deux volets du festival piloté par Jacques Charette: le festival extérieur proposant 30 concerts gratuit d’artistes locaux. Le second volet, au théâtre Paradise du 1006 rue Bloor Ouest, présente LGS (Le Groupe Swing) le 26 septembre et Niccola Ciccone le 28.

Dans le Bentway, l’autoroute protège les artistes et les festivaliers des intempéries. Cette année, Francophonie en Fête occupe un espace quatre fois plus grand que les années passées, avec sa scène principale, sa vingtaine de kiosques d’exposants communautaires, restaurateurs et artisans, son bar et ses tables de pique-nique, ainsi que la mezzanine pour les spectacles et jeux pour les enfants.

Familles

La programmation à l’intention des plus jeunes (samedi et dimanche de midi à 17h) promet Mamie Gâteau de TFO, Monsieur Philippe, Balloon Maestro, des jeux, des structures gonflables, du maquillage…