Francophonie en Fête a de grandes ambitions en septembre

La 19e édition du festival musical d’automne Francophonie en Fête donnera encore rendez-vous aux Torontois dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner près du Fort York, les 13, 14 et 15 septembre, et au théâtre Paradise, sur Bloor Ouest, les 21 et 28 septembre.

Les deux artistes du Paradise restent à confirmer (c’était Fred Pellerin et Daniel Bélanger l’an dernier). Mais on sait déjà que le volet gratuit du Bentway, mettant en vedette des artistes locaux, sera beaucoup plus ambitieux que dans le passé…

Tout le Bentway

Jusqu’à maintenant limité à la mezzanine, et n’attirant souvent qu’un public clairsemé, le Festival occupera aussi le grand espace en bas et la colline gazonnée au Sud.

«Le Bentway nous a obligés de louer tout l’espace», explique le directeur général Jacques Charette, «le prix de la location sur trois jours passant de 4 000 $ à 20 000 $.»

Pour attirer les foules, «unifier la francophonie des cinq continents» et offrir «une vitrine de ce qui se fait de mieux dans la francophonie d’ici», Francophonie en Fête fera de la mezzanine un Espace jeunesse et familial, tandis que l’espace en bas sera le lieu de rassemblement du grand public avec des exposants d’artisanat, d’alimentation et d’autres produits et services.