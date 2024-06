Scène ouverte et ligue d’improvisation: qui s’y risque?

Tout comme Guy Smagghe et de Philippe Lafaury, musiciens du groupe Welcome Soleil, ou encore Fred Boutin, qui vient régulièrement jouer ses compositions, certains artistes effectuent des tournées et sont de passage à Franc’Open Mic.

Au fil du temps et des rencontres, plusieurs groupes s’y sont aussi formés et d’autres sortent même leurs propres albums ou EP, une «réussite gratifiante», selon Florian François.

«J’ai l’impression que cette année de 2024 a été fructueuse puisque de plus en plus d’artistes enregistrent et sortent des albums. La scène francophone à Toronto est une opportunité, on voit les artistes progresser et les projets se concrétiser», ajoute-t-il. «Il y a par exemple un groupe qui s’appelle Mouton Noir, avec Mélanie Guillaume et Laurent Guérin. Les deux se sont rencontrés à Franc’Open Mic justement, et ont fini par faire des concerts ensemble…»

Entre la scène et un verre

«Ce qui est super, c’est que nous avons vraiment réussi à créer une communauté qui aime se retrouver pour passer un moment sympathique. On demande toujours au public s’ils viennent pour la première fois et on les met rapidement dans l’ambiance», s’enthousiasme Florian François.

À Franc’Open Mic ou aux représentations de la LIF, le public suit l’évolution des artistes et échangent avec eux: c’est une bonne façon de les motiver peut-être aussi à leur tour.