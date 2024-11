Sudbury: un nouveau pavillon autochtone au Collège Boréal

Un nouveau Pavillon Shkode «Cœur du feu» accueille désormais le Centre éducatif des Premières Nation, Métis et Inuit du campus principal du Collège Boréal à Sudbury.

On a procédé ce 12 novembre à l’ouverture officielle du nouveau pavillon, qui se veut «un lieu rassembleur d’où rayonnent, à travers la province, les activités du Centre éducatif des Premières Nations, Métis et Inuit de Boréal».

Consolidation des initiatives autochtones

L’actuel Centre Louis-Riel du Collège est appelé à se fondre dans le Centre éducatif des Premières Nations, Métis et Inuit – une appellation plus inclusive et plus représentative, selon le Conseil d’éducation autochtone de l’établissement.

Les deux lieux sont encore distincts, mais toutes les initiatives autochtones développées par Boréal seront consolidées.

Nancy Raymond, directrice Équité, diversité, inclusion et relations avec les peuples autochtones, précise que «ces initiatives incluent des activités à Sudbury, mais aussi à l’échelle de tous nos sites et campus en Ontario, notamment par l’entremise de présentations en ligne ou de diverses communications comme celle envoyée ce 14 novembre à l’ensemble du personnel et de la population étudiante du Collège, dans le cadre de la Journée Louis Riel, célébrée chaque année le 16 novembre.»