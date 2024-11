Csc MonAvenir: Geneviève Grenier et Nathalie Dufour-Séguin réélues

«C’est un véritable honneur pour moi de soutenir la présidence et de contribuer à l’avancement des projets prioritaires», indique-t-elle. «Nous avons la chance de faire partie d’une équipe exceptionnelle, où chacun prend le temps d’écouter et de respecter les idées de ses collègues.»

Le Csc MonAvenir accueille environ 16 000 élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto) à la baie Georgienne.