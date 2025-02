Riche programmation pour honorer l’histoire et les voix noires

«Pour moi, ces célébrations sont essentielles, voire indispensables», souligne Oriane, immigrante francophone issue de la communauté noire.

«J’ai eu l’occasion de prendre part à plusieurs activités au fil des ans, ce qui m’a permis de rencontrer des personnes partageant mon vécu et de me reconnecter à mes racines. Cette année encore, je compte y participer avec enthousiasme.»

Les conseils scolaires s’engagent

Le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir mettent à l’honneur le mois de l’histoire des Noirs à travers une programmation riche et variée, alliant éducation et culture. Ces initiatives visent à sensibiliser la communauté scolaire tout en valorisant l’héritage des communautés noires francophones.

À Viamonde, l’initiative Nous tous dans l’histoire met en exergue des figures emblématiques et des événements marquants à travers des projets pédagogiques et artistiques.

Dans cette perspective, un padlet communautaire a été instauré, offrant aux élèves et aux membres de la communauté un espace interactif pour partager leurs découvertes et réflexions sur cette histoire fondamentale.