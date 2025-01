Portes ouvertes des 61 écoles MonAvenir

Les écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre Toronto et le Centre-Sud de l’Ontario jusqu’à Niagara, organiseront des soirées portes ouvertes, à différentes dates chacune, du lundi 20 janvier au jeudi 27 février.

Ce sera l’occasion idéale pour les futurs élèves et leurs familles de rencontrer le personnel et de découvrir l’environnement qui pourrait accueillir leur enfant en septembre prochain.

Toutes les raisons sont bonnes

Selon la présidente Geneviève Grenier, toutes les raisons et les circonstances sont bonnes pour visiter l’école catholique de langue française de votre secteur.

Les familles sont toutes les bienvenues aux portes ouvertes des écoles élémentaires et secondaires, quelles que soient les circonstances:

que votre enfant entre à la maternelle en 2025 (enfants qui auront 4 ans avant le 31 décembre 2025),

que vous cherchiez une autre école pour votre enfant déjà scolarisé,

que vous soyez nouvellement arrivé,

que vous ayez déménagé ou,

que votre enfant soit inscrit dans un programme d’immersion (French Immersion).

Une expérience vaut mille mots

«L’école, c’est comme un second foyer pour l’enfant. Nous savons que les parents ont besoin de visualiser et de rencontrer les personnes qui feront partie de la vie de leur enfant et qui le soutiendront dans son apprentissage», dit-elle.

«Les soirées d’information permettent aux parents de prendre connaissance de l’environnement scolaire bienveillant et sécuritaire, et de l’ambiance chaleureuse qui caractérisent nos écoles. Une expérience vaut mille mots.»