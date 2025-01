Sébastien Fontaine nommé directeur de l’éducation de Viamonde

Son arrivée coïncide avec le début des travaux en vue du renouvellement du plan stratégique quinquennal de l’organisation, qui sera déployé en 2026.

«Sa vaste expérience, dont celle acquise au cours des dernières années au CS Grand Nord, combinée à sa profonde compréhension des réalités et besoins de nos communautés en milieu minoritaire, en font le leader idéal pour maintenir notre positionnement de premier Conseil scolaire pour la réussite en Ontario.»

«Nous sommes absolument enchantés de ton retour à la maison, Sébastien!», conclut le président.

57 écoles

Le premier intéressé se dit «heureux de revenir dans la communauté scolaire de Viamonde pour travailler en collaboration avec les conseillers scolaires, le personnel des écoles et de l’administration, les parents et les partenaires communautaires, à la réussite et au bien-être des élèves.»

Benoit Fortin, qui représente le secteur de Toronto Est à la table du Conseil, a été élu président en novembre, succédant à Geneviève Oger (Toronto Ouest). Emmanuelle Richez (Essex) a succédé à Benoit Fortin à la vice-présidence.