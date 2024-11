Cyberattaque contre Viamonde: beaucoup de données personnelles ont été volées

Et «rien ne porte à croire que les adresses à domicile des élèves et de leurs parents, tutrices et tuteurs ont été exposées».

«Il est déplorable que nos institutions publiques soient si fréquemment ciblées par des cybercriminels, exposant ainsi nos renseignements personnels de manière répétée», soulignent les responsables de Viamonde. «Cela souligne la nécessité d’une vigilance constante pour assurer notre protection.»

On recommande de s’inscrire au service de surveillance de crédit, de rester vigilants face aux tentatives de phishing et autres communications suspectes, et de vérifier régulièrement nos relevés de compte afin de repérer toute transaction non autorisée.

L’enquête se poursuit

L’incident a été rapporté au Service de police de Toronto et au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

«Notre enquête se poursuit et nous pourrions devoir notifier d’autres personnes ou envoyer des lettres de notification pour traiter des circonstances spécifiques», indique la direction de Viamonde.