Viamonde: un nouveau directeur de l’Éducation d’ici décembre

Le directeur de l’Éducation du Conseil scolaire Viamonde, Michel Laverdière, vient d’annoncer son départ pour décembre prochain.

M. Laverdière avait mis sa retraite sur pause en avril 2022 pour prendre la direction de l’Éducation (l’équivalent de la direction générale) du Conseil de façon intérimaire. Il remplaçait Jean-Luc Bernard, qui avait lui aussi repris du service temporairement, après le départ imprévu de Martin Bertrand en 2021.

Rapprochement

Selon les responsables de Viamonde, «M. Laverdière aura tenu sa promesse de rapprocher son bureau des écoles, en effectuant de fréquentes visites sur le terrain».

Lui-même indique qu’un conseil scolaire, «c’est d’abord et avant tout les gens qui le composent. J’ai voulu que les gens sur le terrain sentent que nous travaillons pour eux, afin qu’elles et ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, pour les élèves.»

Il a rencontré des jeunes et du personnel dans les écoles, les parents siégeant aux conseils d’écoles, et participé à diverses fêtes et célébrations de la communauté.

Efficacité

«Le legs de M. Laverdière comprendra aussi la mise en place de diverses initiatives pour améliorer la transparence et l’efficacité organisationnelle, dont la publication d’un bilan trimestriel de la planification stratégique, la création de comités permanents, la réorganisation du manuel des politiques et des directives administratives et la mise en place d’un processus de traitement des plaintes…»