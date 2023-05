Johanne Harrelle: pionnière noire méconnue de la mode et du cinéma

«J’avais probablement déjà vu ce film deux trois fois, mais je ne me souvenais pas de Johanne Harrelle», nous explique Nadine Valcin. C’est alors après quelques recherches que «j’ai compris à quel point son parcours est fascinant».

Enfant de Berthe Demers, une Canadienne-Française blanche, et Tucker Harrell, un Afro-Américain, Johanne a vécu plus de dix ans à l’orphelinat. Elle n’a jamais été définitivement adoptée, et c’est à sa sortie, à l’âge de 17 ans, qu’elle décide de se renommer Harrelle… et explique qu’elle arrive d’Haïti.

Si elle passe la majorité de sa vie à Montréal, elle a beaucoup voyagé, et s’est notamment rendu à Paris. Sa vie était un mélange de mode et de cinéma, avec trois films à son actif et deux séries télévisées.

Une vie bien remplie

En 60 ans, Johanne Harrelle n’a pas laissé faire le temps. Elle a fait sa marque. Johanne, en tournage depuis février, regroupera différentes entrevues, avec l’ambition de montrer son impact dans son milieu.