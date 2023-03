L’excision et la guérison au centre du documentaire d’une Africaine d’ici

Il s’agit, comme aiment à le dire les réalisateurs, d’un «documentaire vivant», qui a grandi au fur du temps, sachant mêler séquences planifiées et spontanées.

Tournage problématique au Burkina Faso

Cependant, quand il a été question d’aborder un tel sujet, il y avait des appréhensions des deux côtés.

Jim Donovan voulait trouver sa place, son rôle, mais il s’est tout de même retrouvé impacté par le «syndrome de l’imposteur». En tant «qu’homme blanc», il ne voulait pas imposer sa présence, mais uniquement suivre Habibata Ouarme, et l’aider à faire le film qu’elle souhaite.

Ensuite, quand il a fallu qu’Habibata et ses amies se rendent au Burkina Faso, c’est de l’inquiétude que le cinéaste canadien a ressenti pour la sécurité de sa consœur.

Cette dernière se retrouvait dans un environnement où il y a toujours des personnes qui défendent l’excision, et où ce sujet est plus que sensible. Cette partie du film a alors été entièrement réalisée grâce à un iPhone 12 Pro Max.