Le féminisme noir… ou le féminisme solidaire

Pour parler spécifiquement de l’intersection entre le sexisme, le classisme et le racisme subis par les femmes afro-américaines.

Pour en évaluer les conséquences en matière de pouvoir, et expliquer pourquoi ces femmes n’étaient pas prises en compte dans les discours féministes d’origine.

L’ensemble des oppressions

De nos jours, l’intersectionnalité est un terme qui a été élargi et englobe désormais toutes formes de discriminations qui s’entrecroisent. Ce sont l’ensemble des oppressions qui produisent la discrimination spécifique que subit chaque personne, et c’est la raison pour laquelle on ne peut pas les dissocier.

C’est ainsi que le féminisme noir appelé aussi le féminisme solidaire, tient compte de la double oppression du sexisme et du racisme subie par les femmes noires.

Son influence découlant du Black feminism a permis de produire des analyses et de développer des revendications adressant la notion de multiples autres différences entre toutes les femmes.