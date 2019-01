Akwaba tout feu tout flamme pour son 10e anniversaire

L'Express

Créée en janvier 2009, le groupe Akwaba Culture Exchange fêtera en février ses 10 ans d’existence.

Portée par Jean Assamoa, l’organisme s’emploie à faire connaître la riche culture de l’Afrique de l’Ouest, et du continent africain en général, via l’organisation d’activités artistiques et socio-culturelles.

Le masque Zaouli

Le samedi 2 février à 16h, Akwaba propose une conférence sur la thématique du multiculturalisme et de la diversité au Collège Boréal, au 3e étage du 1 rue Yonge.

La soirée continuera ensuite à 18h30 avec un spectacle typique de la Côte d’Ivoire. Les artistes porteront le masque Zaouli, qui se distingue par ses traits fins et sa jovialité.

La danse qui l’accompagne en fait un spectacle très apprécié en Afrique de l’Ouest.

Un don de 10$ (ou plus, si vous le désirez) sera demandé à l’entrée.

Tambour et danse africaine

La deuxième soirée aura lieu le jeudi 14 février à 16h au United Steelworkers Building, 25 rue Cecil.

Au programme, atelier de tambour sur le rythme Zaouli organisé par le Dr. Djobi. Le masque Zaouli sera à nouveau de sortie pour un spectacle en fin de soirée. Comptez 35 $ pour participer à ces deux rencontres.

Enfin, le fondateur et directeur artistique Jean Assamoa animera un atelier de danse africaine, le dimanche 24 février de 13 à 14h.

L’heure suivante, il y aura un nouveau spectacle du masque Zaouli. Ce dernier jour de fête se déroulera dans la salle de concert Lulu Lounge, 1585 Dundas Ouest (25$).

Afin de réserver vos places, appelez Jean Assamoa au 416-938-2320.

