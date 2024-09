Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara se repositionne au niveau communautaire

Si l’on devait résumer l’année écoulée en une seule phrase, ce serait «se repositionner au niveau communautaire», confiait France Vaillancourt, directrice générale du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 23 septembre dans les bureaux du 1320, rue Barton Est, Hamilton.

Un exemple concret de repositionnement est le projet Prescription social lancé au centre de Welland. «Ce projet a servi de tremplin pour recommencer à accueillir la communauté au sein de notre centre de santé après la réouverture post-pandémie» poursuit Mme Vaillancourt.

La prescription sociale pour une meilleure santé mentale

Le projet de La prescription sociale offre aux clients du CSCHN l’opportunité de participer à des activités non cliniques visant à briser l’isolement et à promouvoir la connexion communautaire ainsi que le sentiment d’appartenance. Parmi les activités proposées, on retrouve la cuisine collective, les jeux de cartes et les arts, pour n’en nommer que quelques-unes.

En créant des espaces de soutien et de connexion en français, le projet contribue à prévenir et à réduire les problèmes de santé et de bien-être chez les individus. Il apporte également un soutien précieux au personnel de santé, en les orientant vers des services et des programmes plus adaptés à des besoins spécifiques qui ne peuvent être pris en charge dans un cadre clinique traditionnel.