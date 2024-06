Écoles siamoises Viamonde et MonAvenir à Hamilton: le site est confirmé

Les conseils scolaires Viamonde (laïc) et MonAvenir (catholique) confirment que leurs nouvelles écoles secondaires respectives Georges-P.-Vanier et Académie catholique Mère-Teresa seront construites sur un site de 14 acres situé au 700 chemin Garner Est à Hamilton.

Les deux écoles ne suffisent plus à la demande et ont besoin d’installations plus modernes.

Le projet vise la construction de deux nouvelles écoles secondaires de langue française distinctes sur le même terrain, partageant un même bâtiment autour d’un centre scolaire communautaire. Le ministère de l’Éducation vient de donner l’autorisation finale requise pour l’achat du site.

Valse d’autorisations

D’autres sites avaient été envisagés, dont un sur l’avenue Broughton acquis en 2015, mais il s’était avéré que ces terrains ne satisfaisaient pas aux exigences de la ville de Hamilton.

Ayant travaillé pendant plusieurs années avec la municipalité pour se conformer aux règlements municipaux, il a donc fallu obtenir l’autorisation de la province pour se départir du site de l’avenue Broughton et acquérir celui du chemin Garner Est.

«Je remercie sincèrement le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir de travailler ensemble pour répondre aux besoins des familles à Hamilton, à un moment où nous devons construire des écoles plus rapidement dans les régions à forte croissance», a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.