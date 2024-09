La rentrée à La Cité: des études directement chez le futur employeur

Modèle hybride

Le campus principal de La Cité est situé à Ottawa. Le petit campus de La Cité à Toronto est situé dans celui de l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis.

Le modèle hybride de La Cité à Toronto propose des horaires flexibles grâce à sa combinaison de cours en ligne et de cours en entreprise durant les fins de semaine.

En plus de Préposé aux services de soutien personnel et d’Éducation en services à l’enfance, le campus de Toronto offre des cours en: Autisme et science du comportement; Pratiques en administration des affaires; Relations publiques; Techniques de médias et communications numériques. De plus, certains des 175 programmes de La Cité sont offerts en ligne, donc sont accessibles aux étudiants de Toronto et toutes les régions de la province.