Lynn Casimiro nommée PDG du Collège La Cité

Amélioration continue

«Je souhaite ardemment mettre à profit toute mon expertise et ma passion pour assurer l’amélioration continue de la réussite de la collectivité étudiante, pour bien desservir la communauté franco-ontarienne et pour répondre aux besoins des employeurs», a commenté Lynn Casimiro.

«La Cité a toujours été, pour moi, un pilier de la francophonie ontarienne ainsi que du réseau collégial canadien.»

Ottawa et Toronto

À titre de plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario et hors Québec, avec 5000 étudiants à temps plein, La Cité offre plus de 140 programmes dans des installations à la fine pointe de la technologie.

En plus de son campus principal d’Ottawa, La Cité compte le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins à Orléans, et des campus satellites à Hawkesbury, dans l’Ouest d’Ottawa, ainsi qu’au centre-ville de Toronto dans le campus de l’Université de l’Ontario français.