87 diplômés de La Cité à Toronto

«La Cité à Toronto est fière d’offrir à chaque membre de sa communauté étudiante un modèle unique de prestation, un enseignement de qualité et des programmes d’études pertinents répondant aux besoins d’un marché du travail en constante évolution», a indiqué Lynn Casimiro.

Prix d’excellence

L’une des diplômés a pu atteindre le niveau «Transformation des Compétences Cité», le niveau le plus élevé de trois qui incluent la créativité, l’esprit d’entreprise et d’initiative, l’engagement et la capacité bilingue. «Ces compétences spécifiques, recherchées par les employeurs, sont une valeur ajoutée au diplôme», explique la future PDG.

Un prix d’excellence a aussi été décerné à Béatrice Gregoire-Toutant, du programme Éducation en services à l’enfance, la finissante ayant obtenu la meilleure moyenne pondérée cumulative dans un programme à temps plein.

À Ottawa, où se trouve son campus principal, ainsi qu’à Toronto, dans le campus de l’UOF, rue Lower Jarvis, La Cité offre plus de 140 programmes axés sur des pratiques expérientielles, notamment grâce à des entreprises et institutions partenaires qui accueillent ses étudiants.