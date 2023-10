300 000 $ de Desjardins à trois initiatives de La Cité

Le mouvement coopératif Desjardins soutiendra trois initiatives du Collège d’arts appliqués franco-ontarien La Cité, à hauteur de 300 000 $.

Cette contribution sera dédiée au Fonds zéro stress, au Programme d’entrepreneuriat immigrant francophone et au nouveau projet HUB Afrique qui veut permettre le développement de relations d’affaires en Afrique de l’Ouest.

Déjà en 2022-23, grâce à Desjardins et d’autres donateurs: 94 000 $ ont été remis à 372 étudiants dans le cadre du Fonds zéro stress. 750 000 $ ont été offerts en bourse d’études, représentant 720 en bourses d’aide financière et 40 bourses d’excellence. 95 000 $ ont été investis en équipements et en matériel d’apprentissage.

Le Fonds Zéro stress soutient les étudiants ayant des besoins physiologiques pressants et immédiats non comblés. Ce fonds de dépannage permet l’achat de nourriture pour les étudiants et leur famille, d’aider à payer un logement ou toute autre dépense nécessitant un appui urgent.

Hommage aux donateurs

Cette semaine, le secteur Philanthropie et Diplômés du Collège a souligné la générosité de ses donateurs envers sa communauté étudiante lors d’une activité tenue au restaurant-école, Les Jardins de La Cité, à Ottawa.