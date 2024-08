Un nouveau DG pour le Centre francophone de Hamilton

Depuis 2017, il a contribué comme bénévole et contractuel au développement et au succès de plusieurs initiatives du CFH, notamment ses formations en leadership pour la jeunesse et son festival FrancoFEST.

Il saura «tabler sur sa connaissance du terrain et des opérations du CFH», indique la présidente du conseil d’administration du CFH, Marie-France Lefort. «Son engagement envers la mission du CFH, sa compréhension des enjeux, son esprit communautaire et sa capacité de soutenir et renforcer les partenariats actuels sont des atouts qui ont convaincu les membres du comité de sélection de le choisir.»

Poursuivre la croissance

Lanciné Koulibaly entrera en fonction officiellement le 3 septembre. «Conscient de la responsabilité qui m’est confiée», dit-il, «je m’engage à promouvoir les valeurs de l’organisation, à consolider sa programmation, à renforcer ses collaborations et à poursuivre sa croissance.»