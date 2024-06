Julie Jardel laisse un Centre francophone de Hamilton en plein essor

«La résidence nous offre un temps et un espace dédiés pour nous concentrer pleinement sur notre pratique artistique», confie Lua Shayenne à l-express.ca. «Pour ma part, cela m’a mené à l’expérimentation, à la croissance créative et à l’acquisition de nouvelles compétences et découvertes. Un immense merci à Julie Jardel et au Centre francophone de Hamilton pour leur soutien inestimable et leur audace d’avoir relevé ce défi.»

Les deux artistes performeront l’une après l’autre, puis ensemble, sur la scène principale le samedi 22 juin dès 12h30. La FrancoFEST de Hamilton 2024 est entièrement gratuite et aura lieu au parc Gage de Hamilton le vendredi 21 juin de 17h à 22h30, samedi 22 juin de 12h30 à 23h, et dimanche 23 juin de 11h30 à 15h30.