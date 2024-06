La diversité à l’honneur à la FrancoFEST de Hamilton

Depuis 20 ans, il s’est produit en spectacle partout au Canada et dans plus d’une dizaine de pays. Il a animé la série documentaire En Marge du Monde sur les ondes de TV5 Monde, et il anime présentement l’émission Minotan! de découverte de la musique autochtone à Radio-Canada

Avant Samian, ce 21 juin, les animatrices Pascale Marchand (Ville de Hamilton) et Isabelle Ménard (Radio-Canada) auront fait découvrir le groupe Mi’gmafrica, une rencontre musicale entre la culture sénégalaise de Sadio Sissokho et la culture mi’gmaq de Valérie Ivy Hamelin.

Une dizaine de concerts

La FrancoFEST est «le plus grand festival d’art et de culture francophone de la péninsule du Niagara», font valoir ses organisateurs.

Tous les styles de chanson et de musique y sont représentés: du trad au pop-rock, en passant par le rap et les musiques de l’Afrique…

La FrancoFEST crée un environnement de fête foraine avec, notamment, les acrobates du Hamilton Aerial Group, et les démonstrations de prouesses de chiens et chats de Ultimutts. Des marchands de nourriture et d’artisanat sont aussi au rendez-vous.