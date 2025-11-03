Soufiane Chakkouche croit au pouvoir des objets

L’auteur marocain torontois Soufiane Chakkouche nous présente, en exclusivité, son dernier roman Rocking-Chair. On y raconte la vie d’un écrivain sans succès, dont l’existence va être chamboulée par une gloire soudaine, suite à la découverte d’une chaise magique! Soufiane y aborde l’ego, l’humilité, la quête de pouvoir et la perte de soi.

Brouillant les genres, le finaliste du Prix Trillium 2022 se détache encore une fois de son étiquette d’auteur de polar. C’est l’occasion de revenir sur le parcours de cet homme, ses inspirations et ses aspirations.

La chaise berçante

Tout est venu de cette chaise. L’écrivain s’est installé en 2019 dans la métropole avec sa femme enceinte. La propriétaire de leur appartement, déménageant à Ottawa, leur a vendu plusieurs meubles, dont cette chaise. Vieille de 80 ans, elle appartenait à son grand-père.

Il raconte avoir rapidement senti une énergie particulière en écrivant sur cette chaise, qu’il a emportée partout malgré les réticences de sa femme.

«Je lui ai dit : “Cette chaise va se transformer en livre.” C’est comme si son ancienne propriétaire l’avait trahie en me la léguant. J’ai voulu lui redonner vie. Or, le meilleur moyen pour le faire, c’est le pouvoir du livre», confie-t-il.