Solide romancier et fin limier

Puisqu’une telle invention diabolique intéresse beaucoup de monde, services secrets et groupes terroristes compris, Dalil et Maugin devront tout tenter pour désamorcer cette bombe d’une puissance inédite.

Le romancier multiplie et brouille les pistes à bon escient. Il décrit avec brio comment tout oppose les deux hommes et les deux cultures policières.

Remarques stratégiques

Soufiane Chakkouche aime glaner son intrigue de remarques stratégiques. Il écrit, par exemple, que «les détails sont à l’enquête policière ce que les batailles sont à la guerre et que la solution réside forcément dans les détails non encore compris».

On encore: «Lorsque le but est de sauver des vies humaines, seule la fin compte, peu importe les moyens.» L’auteur souligne aussi que «l’évidence est rarement visible, et pas forcément vérité». Dalil n’attend d’ailleurs pas que la vérité lui saute aux yeux, il la traque.

Des poulets au 36

L’inspecteur Dalil est meilleur limier de la langue française que le commissaire Maugin. L’auteur lui fait parfois glisser quelques remarques linguistiques, notamment sur l’origine du mot «poulet» pour désigner un policier.