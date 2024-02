31e Salon du livre de Toronto: «une déclaration d’amour à la francophonie»

Dyane Adam

À 18h, l’atmosphère sera à la fête: un hommage à Dyane Adam, la présidente d’honneur du Salon du livre de Toronto 2024, qui a piloté le projet d’Université de l’Ontario français de 2016 à sa concrétisation en 2021.

«Dès mon jeune âge, le livre est devenu et demeure un fidèle compagnon de route et une source intarissable de découvertes et d’expériences enrichissantes», confie-t-elle.

Valéry Vlad, souligne que «Dyane Adam a été le pilier de l’équipe qui a mené à la création de l’UOF. Quel immense plaisir et quel grand honneur de l’accueillir dans les locaux d’une institution qui est en partie la matérialisation de son amour du fait français en Ontario.»

Selon le président du Salon, le thème Ontario, je t’aime… en français! est aussi «un clin d’œil à sa présidente d’honneur».

50 ans d’édition franco

Pour les plus jeunes et les familles, samedi matin, le Salon propose de contribuer à une histoire qui sera ficelée par A.M. Matte et Michèle Laframboise. L’artiste globetrotteuse Marie-Denise Douyon invite les enfants au voyage avec des mots magiques. Et Jean-Pierre Veillet va présenter DiNoahsaurus, Patrick le Dragon et Simon Le Clown Chevalier.