Paris sous l’Occupation dans le dixième roman de Didier Leclair

Le titre du roman renvoie au prince Antonio Jose Henrique Dos Santos Mbwafu (du royaume Kongo dans l’Angola colonisé par les Portugais), au traducteur et interprète de swahili Jean de Dieu (dandy svelte et élégant), ainsi qu’au major nazi Baumeister (tortionnaire colérique et homophobe au cœur froid, sans remords ni empathie).

Un nazi qui compte les morts

Aux yeux de ce dernier, les Noirs comme le prince et son traducteur représentent une race inférieure et doivent être traités comme des animaux. Baumeister ne se sent heureux que quand il leur fait du mal.

Comme tout bon nazi, il déteste le jazz, cette musique de Noirs venus d’Amérique. La major admet à contrecœur que, dans le cas du prince Antonio et du traducteur Jean de Dieu, «la nature avait été généreuse sans logique apparente».

Le major se réjouit lorsqu’il est en train de «se consacrer à la comptabilité des morts aux mains de la Gestapo». Paris étant remplie d’espions à la solde des nazis, cela l’aide «à canarder des Juifs, fomenter des exécutions et torturer au nom du Troisième Reich».

Même si l’Hôtel Majestic est qualifié d’enfer et que le major en est de diable en chef, cela n’empêche pas le romancier de camper Baumeister au ciel… dans les bras de prostituées. Des photos compromettantes du démon lubrique vont d’ailleurs donner du piquant à l’intrigue.