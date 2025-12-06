Antoine Dérose, lauréat du Prix d’intégration

Le Torontois d’origine haïtienne Antoine Dérose est le lauréat 2025 du Prix Intégration de la Fondation Sylvenie Lindor, un organisme qui travaille auprès des jeunes Noirs. Ce prix récompense «les contributions exceptionnelles et le dévouement de longue date de M. Derose en faveur des communautés minoritaires à travers le Canada.»

Le jury de la Fondation a souligné que «son travail établit une norme inspirante d’excellence en matière de leadership communautaire».

Né et éduqué en Haïti, Antoine Dérose s’est établi à Toronto en 1978. Son expertise professionnelle couvre la santé mentale et l’éducation, ayant servi comme consultant de Programme bilingue pour le Centre de Toxicomanie et de Santé Mentale (CAMH) et comme professeur au Collège Boréal.

Au-delà de ses rôles professionnels, «M. Dérose est un bâtisseur communautaire infatigable, dédié à répondre aux besoins des groupes francophones vivant à Toronto». Son implication comprend:

• Président-fondateur du Réseau Culturel Haïtien de Toronto et de l’Association Haïtienne de Toronto.

• Membre-fondateur du Conseil des Associations Caribéennes du Canada.