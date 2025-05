Lever du drapeau d’Haïti à Toronto pour son 222e anniversaire

Ce 18 mai 2025 marquait le 222e anniversaire du drapeau d’Haïti. L’organisation torontoise Coalition créole Ontario a organisé une cérémonie de lever du drapeau haïtien à l’Hôtel de Ville de Toronto pour souligner l’événement dimanche dernier.

«Le 18 mai 1803, pendant la Révolution haïtienne contre la domination coloniale française, le chef révolutionnaire Jean-Jacques Dessalines, général de l’armée haïtienne, aurait arraché la bande blanche du drapeau tricolore français, supprimant symboliquement la couleur des colonisateurs.

Les bandes rouges et bleues restantes furent ensuite cousues ensemble par Catherine Flon, filleule de Jean-Jacques Dessalines, créant ainsi la première version du drapeau haïtien.

«Les couleurs rouge et bleue symbolisaient à l’origine l’union des citoyens noirs et métis (mulâtres) d’Haïti dans leur combat pour la liberté», explique l’organisateur de l’évènement, Dave Champagne, PDG de Coalition créole Ontario.

Symbole de liberté

«Le drapeau marque la lutte d’Haïti pour la liberté et son émergence en tant que première république noire et première nation indépendante d’Amérique latine et des Caraïbes, ayant obtenu son indépendance le 1er janvier 1804.»

«Ce symbole de liberté va au-delà des frontières d’Haïti», dit-il. «C’est un tournant historique non seulement pour Haïti, mais pour le monde entier, symbolisant la lutte contre l’esclavage et pour la liberté.»