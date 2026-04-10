Jacmel: le cœur a ses raisons

Jacmel, Haïti
Le Cap Lamandou, à Jacmel. Photos: Annik Chalifour, l-express.ca
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Publié 10/04/2026 par Annik Chalifour

La ville de Jacmel en bord de mer, dans le Sud-Est d’Haïti, permet à tout un chacun de ressentir une certaine légèreté de vivre au cœur d’un vibrant patrimoine historique, environnemental, gastronomique, immatériel, artistique et littéraire.

J’y étais en octobre 2018… Déambulant sur la Rue du Commerce sous un décor architectural datant des années 1800, Jacmel m’a fascinée par son ambiance à la bohème irrésistible. Une balade ensoleillée, comblée de souvenirs d’atmosphère…

Jacmel m’a ramenée en pensée aux ruelles étroites d’Hyères, charmante petite cité florale entre Marseille et Saint-Tropez; à un apéro gourmand sur la terrasse conviviale d’un café-bar au cœur du Vieux-Québec sous un automne orangé; à la chaude architecture coloniale du French Quarter de la Nouvelle-Orléans

Haïti
Jacmel est située dans le Sud-Est d’Haïti à 83 km de Port-au-Prince.
Haïtien, Académie française
Exposants au Salon du livre de Jacmel, rue du Commerce, 2018.

Douceur de vivre

La belle et chaleureuse Jacmel permet de se laisser bercer par la douceur de vivre, le long de sa merveilleuse promenade du bord de mer turquoise des Caraïbes…

Malgré l’insécurité actuelle sévissant en Haïti, il est possible de se rendre à Jacmel depuis Toronto-Miami via l’aéroport du Cap-Haïtien, dans le Nord du pays, et l’aéroport des Cayes (aéroport Antoine-Simon) nouvellement établi au Sud du pays. Pour arriver à Jacmel, il faut encore faire sept heures de route depuis les Cayes…

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La Torontoise Karine Morin est récemment rentrée d’un séjour à Jacmel, sur les traces de son héritage familial.

Voici un aperçu de son parcours, pour nous faire redécouvrir le merveilleux patrimoine de cette cité éternellement créative et rêver d’y retourner…

«Lakou New York, au centre-ville de Jacmel, propose une promenade énergisante où l’on y découvre de nombreux hôtels, du théâtre, des restaurants, de la musique, les artisans, les jeunes qui jouent au foot…», cite d’emblée la voyageuse.

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Promenade du Bord de Mer de Jacmel. 2018.
Jacmel, Haïti
Karine Morin sur la promenade du bord de mer à Jacmel. Photo: courtoisie

Demontreuil

La maison familiale de Karine, sise à Demontreuil, section communale au Sud de Jacmel, réputée pour son architecture coloniale, son artisanat spectaculaire en papier mâché, sa nature grandiose, promet une immersion culturelle inédite.

«La cour, chez mon oncle, abrite un jardin vibrant et parfumé, incluant des manguiers, cocotiers, de multitudes fougères où se cachent les chèvres, une superbe flore tropicale multicolore», décrit Karine.

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Masque en papier mâché de Jean Léon Isidore, Jacmel, 2017.
Karine et son amie Johanne dans le jardin chez son oncle, Demontreuil. Photo: courtoisie

Le Moulin Price

Structure historique datant du 18e siècle, le moulin Price, ancienne propriété d’Hannibal Price – écrivain et homme politique haïtien (1875-1946) – présente une architecture unique, reconnue pour son riche patrimoine culturel et artistique. Une visite incontournable!

Construit à Liverpool (1818) par une société anglaise pour l’extraction du jus de canne, le moulin Price élève ses pittoresques colonnes de fonte en pleine nature, dans le quartier de Demontreuil.

Tel que mon oncle me l’a expliqué, «au creux de cette machine à vapeur, un nid de guêpes y habite, où personne ne veut s’y approcher…»

«Il n’existe que trois moulins à vapeur dans le monde, m’a-t-il raconté… Un au Brésil, un à Liverpool, Angleterre, et celui-ci non loin de sa maison.»

Karine devant le moulin Price. Photo: courtoisie

Cayes-Jacmel

Cayes-Jacmel en bordure de la mer des Caraïbes, à 10 km de Jacmel, célèbre le vodou, une religion officielle en Haïti, symbole de l’identité culturelle et spirituelle haïtienne marquant la vie quotidienne.

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«Jacmel, durant les fêtes de Pâques bourgeonne de défilés Rara. Né à l’époque coloniale, le Rara est une expression de liberté, de résilience et une tradition ritualistique, parfois associée à des sociétés secrètes», précise Karine.

La spiritualité vodou se manifeste, entre autres, lors de cérémonies annuelles, comme la fête des Guédés (fête dédiée aux esprits de la Mort) commémorée les 1er et 2 novembre.

Jacmel, Haïti
Site Vodou.
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Procession de la fête des Guédés, 1er novembre 2018 à Jacmel.

Projet d’aide aux enfants haïtiens orphelins

«Je garde dans mon cœur les petits 35 orphelins dont s’occupe mon amie Mirto Duroc, directrice de l’organisme Solidarité aux enfants d’Haïti (SOLEDHA), qui existe depuis le tremblement de terre de 2010», confie Karine.

«On y offre des activités éducatives de savoir-vivre, des activités sociales. On essaye de les nourrir cinq fois par semaine. On a pu construire trois maisons dans mon quartier à Demontreuil, pour les enfants les plus vulnérables.»

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Des enfants bénéficiaires de Solidarité aux enfants d’Haïti. Photo: courtoisie
Jacmel, Haïti
Jeunes orphelines abritées par Solidarité aux enfants d’Haïti. Photo: courtoisie

Jacmel «dans mes veines»

«Mon amour pour Jacmel, pour mon pays Ayiti, est ancré dans mes veines comme le sang qui y coule», déclare Karine.

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«Sa musique chaleureuse combinant un large éventail d’influences, les gens qui se rassemblent autour d’un plat gastronomique, me comblent de joie.»

«Ses couleurs chaudes et vives font vibrer la vie en moi, ses couchers de soleil sur ses plages et multiples montagnes apaisent mon âme…»

Jacmel, Haïti
Karine devant la muraille Jacmel dans tous mes Rêves… Photo: courtoisie

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