Jacmel: le cœur a ses raisons

La ville de Jacmel en bord de mer, dans le Sud-Est d’Haïti, permet à tout un chacun de ressentir une certaine légèreté de vivre au cœur d’un vibrant patrimoine historique, environnemental, gastronomique, immatériel, artistique et littéraire.

J’y étais en octobre 2018… Déambulant sur la Rue du Commerce sous un décor architectural datant des années 1800, Jacmel m’a fascinée par son ambiance à la bohème irrésistible. Une balade ensoleillée, comblée de souvenirs d’atmosphère…

Jacmel m’a ramenée en pensée aux ruelles étroites d’Hyères, charmante petite cité florale entre Marseille et Saint-Tropez; à un apéro gourmand sur la terrasse conviviale d’un café-bar au cœur du Vieux-Québec sous un automne orangé; à la chaude architecture coloniale du French Quarter de la Nouvelle-Orléans…

Douceur de vivre

La belle et chaleureuse Jacmel permet de se laisser bercer par la douceur de vivre, le long de sa merveilleuse promenade du bord de mer turquoise des Caraïbes…

Malgré l’insécurité actuelle sévissant en Haïti, il est possible de se rendre à Jacmel depuis Toronto-Miami via l’aéroport du Cap-Haïtien, dans le Nord du pays, et l’aéroport des Cayes (aéroport Antoine-Simon) nouvellement établi au Sud du pays. Pour arriver à Jacmel, il faut encore faire sept heures de route depuis les Cayes…