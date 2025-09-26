Haïti: placer la jeunesse au cœur du développement durable

Haiti YEISH
Les participants au programme YEISH. Photo: John Previl (JP Grafik).
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 26/09/2025 par Annik Chalifour

En août dernier, Cap-Haïtien a accueilli le Sustainability Entrepreneurship Intensive Program, un programme novateur qui place la jeunesse au cœur du développement durable en Haïti.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Youth Entrepreneurs Sustainability Initiative of Haïti (YESIH) soutenu par le Alumni Engagement Innovation Fund du Département d’État américain (AEIF 2024-2025) et l’Ambassade des États-Unis en Haïti.

Entreprendre autrement

Pendant trois jours, environ 50 étudiants ont bénéficié d’une formation intensive en entrepreneuriat, durabilité et développement des affaires, visant à donner les compétences nécessaires aux participants pour transformer les défis du pays en opportunités économiques et solutions à impact social.

Le programme a été conduit par d’anciens boursiers du Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) et le Mandela Washington Fellowship incluant Frantz One, Christophe Massenat et Nick Chagin.

Frantz One.
Christopher Massenat 
Nick Chagin 

Ces jeunes leaders misent sur l’entrepreneuriat durable, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et la résilience communautaire comme piliers d’un avenir meilleur.

Publicité
Des participants à une activité de YESIH. Photo: John Previl (JP Grafik).

Mise en œuvre collaborative

Le Sustainability Entrepreneurship Intensive Program a été réalisé en collaboration avec les organisations et institutions suivantes:

  • Center for Creative Technology & Entrepreneurship (CCTE), Haïti
  • The Startup Bug, USA
  • Organisation de Plantation d’Assistance Humaine (OPAH) Haïti
  • JP Grafik, Haïti
  • Université du Grand Nord d’Haïti (UGNH)
  • Dorie’s House, cofondée par la YLAI alumna (2021) Newchda D. Oreus
  • Bamboo Facile, dirigée par le YLAI alumnus (2018) Jupile Facile
  • Mak Pa Nou Production, dirigée par le YLAI alumnus (2016) Smith Makendy

À propos de YESIH

Le Youth Entrepreneurs Sustainability Initiative of Haiti aspire à renforcer les capacités économiques et académiques de la jeunesse haïtienne à travers les activités suivantes:

  • Train-the-Trainers: formation des enseignants universitaires.
  • Entrepreneuriat & durabilité : sessions de formation pour les étudiants.
  • Mentorat virtuel : accompagnement des jeunes diplômés.
Formation des étudiants. Photo: John Previl (JP Grafik),

L’initiative cible 110 bénéficiaires :

  • 10 enseignants universitaires.
  • 100 étudiants (18-30 ans) de Cap-Haïtien et Jérémie.

À travers YEISH, les jeunes Haïtiens et Haïtiennes découvrent comment créer des startups vertes, générer des emplois et bâtir une économie plus durable.

«En formant à la fois les enseignants et les étudiants, YESIH plante une graine pour un changement durable qui s’étendra bien au-delà des salles de formation», selon Frantz One.

Publicité
YESIH donne aux jeunes les outils pour être des acteurs du changement. Photo: John Previl (JP Grafik).

«L’entrepreneuriat durable n’est pas seulement une opportunité pour Haïti, c’est une nécessité. YESIH donne aux jeunes les outils pour être des acteurs du changement.»

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur