Haïti: placer la jeunesse au cœur du développement durable

En août dernier, Cap-Haïtien a accueilli le Sustainability Entrepreneurship Intensive Program, un programme novateur qui place la jeunesse au cœur du développement durable en Haïti.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Youth Entrepreneurs Sustainability Initiative of Haïti (YESIH) soutenu par le Alumni Engagement Innovation Fund du Département d’État américain (AEIF 2024-2025) et l’Ambassade des États-Unis en Haïti.

Entreprendre autrement

Pendant trois jours, environ 50 étudiants ont bénéficié d’une formation intensive en entrepreneuriat, durabilité et développement des affaires, visant à donner les compétences nécessaires aux participants pour transformer les défis du pays en opportunités économiques et solutions à impact social.

Le programme a été conduit par d’anciens boursiers du Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) et le Mandela Washington Fellowship incluant Frantz One, Christophe Massenat et Nick Chagin.

Ces jeunes leaders misent sur l’entrepreneuriat durable, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et la résilience communautaire comme piliers d’un avenir meilleur.