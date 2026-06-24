Haïti: appel à partenariats pour appuyer l’entrepreneuriat agroalimentaire

Malgré la situation de crise perdurant en Haïti, les vaillants entrepreneurs haïtiens poursuivent leurs efforts visant à valoriser le patrimoine environnemental du pays, garant de sa pérennité socioéconomique.

L’entrepreneuriat demeure l’une des clés essentielles à l’économie durable de tout pays.

Particulièrement dans un pays comme Haïti jouissant d’un patrimoine agroalimentaire exclusif, permettant de partager ses produits tropicaux bios recherchés tant auprès d’une clientèle locale qu’internationale. Citons, entre autres, l’exemple de l’importation réussie du savoureux café haïtien.

LUNNEDDY

Voici le portrait de LUNNEDDY, une entreprise haïtienne engagée dans l’agroalimentaire, spécialisée dans la transformation et la valorisation de produits agricoles locaux, fondée en 2022 par l’entrepreneur Lunice StFort.

«Notre entreprise, basée à Camp-Perrin, Sud d’Haïti, ambitionne de renforcer la production nationale, de créer des emplois durables et de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires en distribuant nos produits dans plusieurs régions du pays et, à long terme, à l’international», précise le PDG.