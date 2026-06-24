Haïti: appel à partenariats pour appuyer l’entrepreneuriat agroalimentaire

LUNNEDDY, Haïti
L'entreprise haïtienne de transformation agroalimentaire LUNNEDDY est spécialisée dans la transformation et la valorisation des produits agricoles locaux. Photos: Lunice StFort.
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Publié 24/06/2026 par Annik Chalifour

Malgré la situation de crise perdurant en Haïti, les vaillants entrepreneurs haïtiens poursuivent leurs efforts visant à valoriser le patrimoine environnemental du pays, garant de sa pérennité socioéconomique.

L’entrepreneuriat demeure l’une des clés essentielles à l’économie durable de tout pays.

Particulièrement dans un pays comme Haïti jouissant d’un patrimoine agroalimentaire exclusif, permettant de partager ses produits tropicaux bios recherchés tant auprès d’une clientèle locale qu’internationale. Citons, entre autres, l’exemple de l’importation réussie du savoureux café haïtien.

LUNNEDDY

Voici le portrait de LUNNEDDY, une entreprise haïtienne engagée dans l’agroalimentaire, spécialisée dans la transformation et la valorisation de produits agricoles locaux, fondée en 2022 par l’entrepreneur Lunice StFort.

«Notre entreprise, basée à Camp-Perrin, Sud d’Haïti, ambitionne de renforcer la production nationale, de créer des emplois durables et de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires en distribuant nos produits dans plusieurs régions du pays et, à long terme, à l’international», précise le PDG.

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Lunice StFort.

«Nous collaborons avec des producteurs locaux et des partenaires afin de développer des produits agricoles transformés de qualité tout en créant des opportunités économiques durables en Haïti.»

LUNNEDDY transforme le manioc et ses dérivés, les arachides en manba (beurre d’arachide) et autres produits transformés selon les besoins du marché.

L’entreprise vise notamment à valoriser les produits agricoles locaux, soutenir les agriculteurs haïtiens, réduire les pertes après récolte, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, développer l’économie locale, construire une entreprise rentable et durable.

La cassave (galette traditionnelle fabriquée à base de farine de manioc) et le beurre d’arachide font partie des aliments locaux produits par LUNNEDDY.

Développement, sécurité, autonomisation

Lunice Stfort, originaire de Camp Perrin, entrepreneur social, technicien agricole et leader communautaire haïtien, consacre son travail au développement durable, à la sécurité alimentaire et à l’autonomisation des jeunes et des femmes en Haïti.

Stfort est également l’initiateur du projet Camp Perrin – actuellement suspendu faute de financement – visant à promouvoir le développement rural, l’entrepreneuriat des jeunes, la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des communautés locales.

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En tant que technicien agricole, il accompagne les producteurs et les entrepreneurs ruraux dans le développement de pratiques agricoles plus durables, plus productives et mieux adaptées aux réalités climatiques et économiques d’Haïti.

La Cassave, très consommée en Haïti, est reconnue patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO,

Construire une Haïti plus autonome

L’engagement de Lunice StFort dépasse le cadre entrepreneurial. Il est bénévole auprès du Collectif de France ainsi qu’au sein de House of Hope For Children, où il participe à des actions sociales, éducatives et humanitaires destinées aux populations les plus vulnérables.

Passionné par le développement humain, Stfort intervient également comme coach en développement personnel. Il accompagne des jeunes, des entrepreneurs et des leaders émergents dans le renforcement de leurs compétences, leur confiance en eux et leur capacité à transformer leurs idées en projets concrets.

Trilingue (créole haïtien, français, anglais), il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux afin de développer des projets innovants capables de générer un impact durable.

À travers ses différentes initiatives, Lunice Stfort porte une vision ambitieuse: «Construire une Haïti plus autonome, plus résiliente et plus prospère grâce à l’agriculture, l’innovation, l’entrepreneuriat social et à la mobilisation des communautés.»

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«Le développement durable d’Haïti passe par la valorisation des ressources locales, la création d’opportunités économiques et l’investissement dans le potentiel des jeunes générations», déclare-t-il.

Après plusieurs heures de préparation et de conditionnement, Lunice StFort finalise les derniers pots de beurre d’arachide qui seront livrés à une école nationale.

Appel de financement

LUNNEDDY déjà opérationnelle, se trouve actuellement dans une phase de développement et d’expansion. Le projet de croissance sera mis en œuvre progressivement sur les prochaines années, comprenant également le renforcement des équipements, de la production et de la distribution.

Notre ambition est de faire de LUNNEDDY une entreprise agroalimentaire de référence en Haïti, génératrice d’emplois et de revenus durables, tout en offrant aux investisseurs l’opportunité de participer à une entreprise à fort impact économique et social, réitère Lunice StFort.

Notons que l’entreprise a récemment participé au programme incubateur-accélérateur du Pôle d’innovation du Grand Nord (PIGraN) offrant un accompagnement de 12 mois auprès des nouveaux entrepreneurs haïtiens et déjà en affaires.

LUNNEDDY est actuellement à la recherche de partenaires financiers, d’investisseurs, de subventions et d’organisations de soutien à l’entrepreneuriat afin d’accélérer sa croissance.

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Les financements recherchés serviront à acheter des équipements de transformation, renforcer la capacité de production, développer l’emballage et le Marketing, étendre la distribution des produits, créer de nouveaux emplois, structurer davantage l’entreprise.

Renseignements: [email protected]

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