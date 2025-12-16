Haïti: intégrer femmes et développement durable en agriculture

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA) basé à Saint-Raphaël, Département du Nord d’Haïti, a été sélectionné parmi 28 organisations haïtiennes retenues dans le cadre du programme du Fonds Équipe France – Société civile (FEF-OSC) 2025–2026 soutenu par l’Ambassade de France en Haïti.

Ce programme vise à financer des organisations de la société civile haïtienne œuvrant à la promotion des droits sociaux et économiques des femmes.

«Notre projet s’inscrit dans une logique de développement durable, en plaçant au cœur de notre action l’agroécologie, l’équité de genre et la résilience climatique», cite John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur environnemental, PDG-fondateur du CEDDEA.

Le projet du CEDDEA, intitulé Cultiver l’autonomie des femmes de Saint-Raphaël à travers l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères, sera mis en œuvre sur 13 mois démarrant ce mois de décembre 2025 jusqu’en janvier 2027, aspirant à:

• renforcer les capacités socio-économiques des femmes de la commune;