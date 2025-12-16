Haïti: intégrer femmes et développement durable en agriculture

Haïti CEDDEA
Des femmes agricultrices à l'oeuvre dans la commune de Saint-Raphaël, Département du Nord d’Haïti. Photos: Éric Auguste.
Publié 16/12/2025 par Annik Chalifour

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture (CEDDEA) basé à Saint-Raphaël, Département du Nord d’Haïti, a été sélectionné parmi 28 organisations haïtiennes retenues dans le cadre du programme du Fonds Équipe France – Société civile (FEF-OSC) 2025–2026 soutenu par l’Ambassade de France en Haïti.

Ce programme vise à financer des organisations de la société civile haïtienne œuvrant à la promotion des droits sociaux et économiques des femmes.

«Notre projet s’inscrit dans une logique de développement durable, en plaçant au cœur de notre action l’agroécologie, l’équité de genre et la résilience climatique», cite John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur environnemental, PDG-fondateur du CEDDEA.

Haïti
John-Milton Volmar.

Le projet du CEDDEA, intitulé Cultiver l’autonomie des femmes de Saint-Raphaël à travers l’agriculture régénératrice des cultures maraîchères, sera mis en œuvre sur 13 mois démarrant ce mois de décembre 2025 jusqu’en janvier 2027, aspirant à:

• renforcer les capacités socio-économiques des femmes de la commune;

• promouvoir l’agriculture régénératrice et la gestion écologique des sols;

• contribuer à la résilience climatique et à la sécurité alimentaire locale;

• soutenir l’autonomisation féminine à travers des activités productives durables.

50 femmes bénéficiaires

Les bénéficiaires du projet incluent 50 femmes agricultrices vivant dans le secteur du grand canal d’irrigation de la commune de Saint-Raphaël, appelé «Grand Coursier», dont le rôle est essentiel dans l’agriculture de la région.

Ces femmes, âgées majoritairement de 25 à 55 ans, sont pour la plupart cheffes de ménage ou co-responsables des revenus familiaux. Leur principale activité économique est la production maraîchère sur de petites parcelles irriguées, destinée à l’autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux.

Ces agricultrices évoluent dans un contexte marqué par la dégradation des sols, la pression climatique, l’irrégularité de l’accès à l’eau et la faiblesse des revenus agricoles.

La production maraîchère représente la principale activité économique des agricultrices de Saint-Raphaël.

Renforcer les pratiques agroécologiques

«Ces femmes utilisent principalement des pratiques agricoles traditionnelles et disposent d’un accès limité aux semences de qualité, aux outils adaptés et aux techniques durables de gestion des sols et de l’eau», d’expliquer John Milton Volmar.

«Malgré ces contraintes, elles démontrent une forte volonté de renforcer leurs capacités techniques et économiques, notamment à travers l’adoption de pratiques d’agriculture régénératrice et agroécologique», témoigne-t-il.

Les agricultrices de Saint-Raphaël font preuve de résilience et de volonté face aux conditions difficiles de leur environnement.

Autonomiser les communautés rurales en intégrant les femmes

Le Centre Éducatif pour le Développement Durable et l’Épanouissement de l’Agriculture. créé le 1er mai 2021 par de jeunes professionnels, est engagé envers la protection de l’environnement et la promotion de l’agriculture durable.

Sa mission consiste à promouvoir l’éducation environnementale et l’autonomisation des communautés rurales, en intégrant «l’approche genre et l’adaptation au changement climatique, afin de contribuer à un développement durable en Haïti».

Accompagner les agriculteurs, femmes et jeunes

Rappelons que le CEDDEA met en œuvre des activités d’agroécologie, de formation et renforcement des capacités des agriculteurs, de production et commercialisation de compost, de reboisement et conservation des sols, de sensibilisation environnementale et d’accompagnement des femmes et des jeunes dans des initiatives agricoles durables.

Haïti, CEDDEA
Distribution de semences de poireaux et de pulvérisateurs agricoles aux planteurs de Saint-Raphaël. Photo: CEDDEA

L’organisation intervient principalement dans les zones rurales du Nord d’Haïti, notamment dans la commune de Saint-Raphaël, en collaboration avec les autorités locales, les organisations communautaires et les producteurs agricoles.

À propos du CEDDEA

Les membres du CEDDEA sont composés d’agronomes, de techniciens, de jeunes leaders communautaires, de femmes rurales et de bénévoles, tous engagés dans la promotion de pratiques respectueuses de l’environnement.

Jean Gueldi Joseph, ingénieur géologue et économiste, John-Milton Volmar, agronome et entrepreneur vert, Myrlanda Dolciné, agronome spécialisée en production animale, Antz Fenelson Fidèle, agronome spécialisé en production végétale, Bendzy Joseph, agroéconomiste et administrateur, membres du CEDDEA. Photo: CEDDEA.

Les principaux objectifs de l’organisation visent à lutter contre la dégradation des sols, améliorer la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique, protéger les ressources naturelles, valoriser les déchets organiques, et favoriser l’épanouissement socio-économique durable des communautés rurales en Haïti.

Auteurs

